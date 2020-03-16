高市拚防洪治水 市政顧問李鴻源予高評價

（中央社記者王淑芬高雄16日電）高雄市有不少地區容易積水，防洪治水是重要的課題，市長韓國瑜允努力改善，但去年仍有不少地區無法快速排洪，市政總顧問李鴻源允協助改善，但也給市府治水打了90分。

有關市府的治水績效，民進黨市議員何權峰接受電話採訪。他說，去年三民區正興里淹水水深及膝，治水改善不如預期，再者十全滯洪池工程進度也落後，盼市府團隊再加把勁，至於90分的評價他不做評論。

高市府市政顧問李鴻源偕專家南下出席市長韓國瑜、水利局長李戎威就高雄市治水防洪工程做簡報。

李鴻源偕李戎威於會後接受聯訪被問到有關治水會有顯著改善的說法，李鴻源說，從工程手段、非工程手段努力「相信今年年底一定會比去年進步」。有媒體提問給高市府的治水成果打幾分，李鴻源說「90分」。

李鴻源受邀成為高雄市的治水顧問，今天出席治水座談會，他於會後與李戎威接受媒體聯訪做上述回應。

他指出，一年來市府盤整問題也做改善，相信工程完工後對高雄市的淹水問題會有顯著改善，不過他也盼能增加公民參與讓民眾了解治水效果，並提到高雄市有一半以上的治水問題和水利署的六河局、七河局、南水局有關，盼中央、地方攜手解決。

水利局去年規劃先修補破損的236處箱涵，李戎威表示，已完成95%，剩下10處待修補；至於高雄市68處易水淹水點已完成22處；其餘施工或檢討發包中，相關經費尚需12億元，必須向中央或市府再爭取預算。

他指出，治水工程非短時間能夠完成，市府希望在既有的設施充分發揮功效，接著是找出淹水點的整體性問題並找到解決的對策，有些問題恐需要較長時間，市府也會提出短期的改善方案，讓水患能有明顯的改善，逐步執行。

韓國瑜致詞感謝李鴻源團的協助，對於李鴻源曾發豪語希望2到3年將高雄的水患連根拔除，他認為已有初步治理成效「相信市民朋友可以感受得到」。

水利局於簡報中提到8個易淹水地區包括楠梓右區、美濃市區、永安北溝排水、愛河寶珠溝沿線等；68個易淹水點已完成22處，並預計今年要修繕破損箱涵679處。（編輯：黃世雅）1090316