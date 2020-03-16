高市污水管線破損 騎士摔傷送醫

高雄市三民區河濱街16日疑因污水管線破損造成路面下陷，形成直徑約5公尺的坑洞，導致行經的機車騎士摔傷送醫。（民眾提供）中央社記者王淑芬傳真 109年3月16日

（中央社記者王淑芬高雄市16日電）高市府致力道路平整工程也大力行銷路平績效，但是三民區河濱街疑因污水管線破損致騎士摔車受傷送醫，市府水利局漏夜搶修，預計明天下午完工通車。

三民區民進黨市議員何權峰不滿市府誇稱路平績效及污水管線破損致災，害騎士送醫急救，愧對治水專家李鴻源早上才肯定市府績效「90分」，下午就發生管線破損坑人的意外，批評市政表現不及格。

水利局於今天下午接獲通報指出三民區河濱街，河濱國小旁路面下陷造成大坑洞，坑洞直徑約5公尺寬、深約1點5公尺，機車騎士摔傷送醫。

員警獲報趕現場並指揮交通並做交維，水利局派員進場了解污水管線破損及致災原因。

水利局勘查下地人孔，確定是污水管線300mm分管損壞，晚間已調派機具進場開挖並搶修，要確保道路通行人車安全；預計明天下午道路恢復通車。至於摔傷送醫的民眾，警方指出有手腳擦挫傷、意識清楚。（編輯：黃世雅）1090316