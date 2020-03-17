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金管處助民宿賣店度小月 協辦疫情租金補貼

最新更新：2020/03/17 17:16
武漢肺炎疫情衝擊金門觀光產業，金門國家公園管理處主動邀集民宿、賣店業者辦理租金補貼申請，已有9成以上業者申請租金補貼。中央社記者黃慧敏攝　109年3月17日
武漢肺炎疫情衝擊金門觀光產業，金門國家公園管理處主動邀集民宿、賣店業者辦理租金補貼申請，已有9成以上業者申請租金補貼。中央社記者黃慧敏攝　109年3月17日

（中央社記者黃慧敏金門縣17日電）武漢肺炎疫情延燒，金門國家公園管理處今天表示，金管處主動邀集民宿、賣店業者辦理租金補貼申請，已有9成以上業者申請租金補貼，金管處將持續辦理，助業者度小月。

金門國家公園管理處今天發布新聞指出，武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情衝擊金門觀光產業，以金門航空載運為例，2019年12月22日載客還有3035人，到了今年3月間，平日載客量已降到1000人以下。

金門國家公園管理處進一步表示，小三通出入人數在去年12月間還有12萬4389人，但自今年2月10日暫時關閉後沒有遊客通行，遊客量銳減嚴重影響金門觀光產業，更造成本地民宿及賣店的經營上不少衝擊。

金管處指出，台灣各國家公園的遊客量受疫情影響而直接衝擊所委外經營、出租場所或設施的營運，內政部體察業者營運困難，訂定「內政部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難國家公園事業紓困辦法」，3月12日發布實施後，可補貼經營者租金負擔。

金管處處長曾偉宏表示，補貼額度將以遊客量與前一年同月份遊客量相較的減少比率計算，最高可全額補貼，紓困辦法已登載於內政部營建署網站法規公告區，有興趣的業者可以上網查詢。

曾偉宏說，金管處積極配合內政部紓困政策，已在13日主動邀集各民宿、賣店業者辦理租金補貼申請，目前已提送申請2月份租金補貼的民宿、賣店業者已達9成以上，金管處將持續依照規定辦理補貼事宜。

民宿業者表示，雖然沒有客人，但也沒閒著，每天依然忙進忙出整理，希望待疫情結束後，無縫接軌地提供旅客舒適住宿環境。（編輯：戴光育）1090317

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