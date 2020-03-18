台東香丁評鑑出爐 整體品質甜度提升

台東縣東河鄉晚崙西亞橙（香丁）評鑑18日出爐，由農友林燕隨奪冠，石漢同、江青霖分別獲得2、3名。（東河鄉農會提供）中央社記者盧太城台東傳真 109年3月18日

（中央社記者盧太城台東縣18日電）台東縣東河鄉晚崙西亞橙（香丁）評鑑出爐，農友林燕隨奪冠，石漢同、江青霖分別獲得2、3名。評審表示，今年香丁整體品質、甜度都提升，民眾有口福了。

東河鄉農會今天表示，經過第一階段外觀評比，篩選出15組進入複賽，並邀請台東區農改場分場長盧柏松、副研究員江淑雯及台東縣農會推廣部主任李俊德擔任評審，分別針對香丁外觀、果皮厚度粗細、糖度與口感等進行評比，選出前3名。

盧柏松表示，去年風調雨順，香丁表皮擦傷的機會減少，加上1、2月有幾波低溫，讓香丁果色轉變得更橙紅、漂亮；糖度部分因日照充足，平均有12度左右，最高14．7度，「怕酸的民眾有口福了！」

東河鄉農會推廣部主任劉五龍表示，東河鄉的香丁種植面積約為45公頃，產量80萬公斤左右，成熟期在2月至4月間，可以看見花朵綻開時，樹上也結滿黃澄澄果實的景象，為特殊的「二代同堂」。

劉五龍說，香丁橙紅多汁、果肉細緻，甜中帶點酸，為讓更多民眾品嘗酸甜好滋味，將於20日上午9時30分在東河農會廣場辦理「農民節暨晚崙西亞香丁節」，有農特產品展售、香丁搶搶滾體驗、表彰108年優秀模範農民等精彩活動，邀請民眾同樂。（編輯：謝雅竹）1090318