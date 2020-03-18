太魯閣國家公園寬減租金 業者：如及時雨

（中央社記者張祈花蓮縣18日電）太魯閣國家公園配合中央武漢肺炎紓困振興條例，對園區10處出租的據點提供租金最低減半、最高減免方案；園區內的旅宿業者鄭明岡說，減少新台幣逾20萬元租金，有如及時雨。

太管處今天發布新聞稿指出，內政部3月12日發布實施「內政部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難國家公園事業紓困辦法」，協助業者度過難關並強化國家公園夥伴關係。

太管處指出，將補貼園內10處遊憩服務據點今年2月至4月共3個月的租金補貼，補貼額度為50%起，依各據點遊客量較去年同月份減少比例，增加補貼額度，紓困辦法可至行政院公報資訊網及內政部營建署網站法規公告區查詢。

太管處遊憩服務課長聶士詔表示，遊客量比較由各服務據點自行提出，以飯店旅宿業者為例，就以住房率為參考依據，若遊客量較去年減少70%，就可全額補貼租金。

在布洛灣經營旅宿業的業者鄭明岡說，受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）影響，住房率至少減少一半以上，紓困補貼一半至少減緩20餘萬元的負擔，會整理住房資訊，看能否爭取更多補貼，降低負擔。

太管處對內也要求加強環境消毒、員工防疫自主健康管理，也成立防疫工作小組，預先規劃分區人力辦公整備作業。太管處指出，發放民眾使用的安全帽每天都以酒精消毒、公廁也提供手部清潔用品，讓民眾能安心遊園。（編輯：謝雅竹）1090318