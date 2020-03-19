更多編輯台推薦新聞：
13至16歲青少年可選買兒童口罩 19日上路
生活

13至16歲青少年可選買兒童口罩 19日上路

武漢肺炎／義大利醫院瀕臨崩解 萬名醫科生將免資格考提前上陣
國際

武漢肺炎／義大利醫院瀕臨崩解 萬名醫科生將免資格考提前上陣

特稿／土耳其武漢肺炎疫情三級跳 他們超愛洗手就是不戴口罩
國際

特稿／土耳其武漢肺炎疫情三級跳 他們超愛洗手就是不戴口罩

武漢肺炎／5日至14日自歐洲返台居家檢疫 適用國家一次看
生活

武漢肺炎／5日至14日自歐洲返台居家檢疫 適用國家一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
武漢肺炎防疫 新北市立運動中心博物館20日起閉館14天
首頁 / 地方

清明節納骨塔開放否 嘉義縣市不同調

最新更新：2020/03/19 11:56
因應武漢肺炎疫情，清明連假嘉義市立納骨堂採登記入塔，民眾進入納骨堂前需登記填寫基本資料，但其他嘉義縣的公私立納骨塔，則不開放民眾入內祭拜。中央社記者蔡智明攝　109年3月19日
因應武漢肺炎疫情，清明連假嘉義市立納骨堂採登記入塔，民眾進入納骨堂前需登記填寫基本資料，但其他嘉義縣的公私立納骨塔，則不開放民眾入內祭拜。中央社記者蔡智明攝　109年3月19日

（中央社記者蔡智明嘉義縣19日電）防疫武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），嘉義縣清明節連假縣內30座公私立納骨塔不開放民眾入塔祭拜，但位於嘉義縣水上鄉嘉義市立納骨塔，採登記入塔，縣市不同調。

嘉義縣政府今天表示，日前已邀集縣內各鄉鎮市公所及私人納骨塔業者協商，達成共識，30座公私立納骨塔，4月2日至5日清明連假，將不開放民眾入塔祭拜。

嘉義市政府表示，清明連假嘉義市立納骨塔採登記制入塔，每一家族只限1人登記，需填寫基本資料，目的是一旦發生感染確診，可藉資料建置找到接觸對象。

嘉義縣府表示，嘉義市立納骨塔雖位於嘉義縣的水上鄉，是否禁止入內，縣府只能建議，管轄權在於市政府。

但縣市政府都表示，雙方針對市立納骨塔週遭清明連假的交通管制及車輛行駛動線，已事先開會協調，避免發生塞車情形。

嘉義市在民國71年升格為省轄市前，為嘉義縣唯一的縣轄市，管轄範圍包括目前嘉義縣水上鄉，所以當時嘉義市的公墓、火葬場、納骨塔，就設在水上鄉南鄉村牛稠埔，升格後水上鄉歸嘉義縣管轄，才形成嘉義市民每逢清明時期，必須到水上鄉祭祖的現象。（編輯：方沛清）1090319

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報