台南學甲再傳禽流感 撲殺702隻火雞

台南市學甲區一處火雞場23日確診為H5N5高病原性禽流感，台南市動保處隨即完成702隻火雞撲殺銷毀作業。（台南市動保處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 109年3月23日

（中央社記者楊思瑞台南23日電）台南市學甲區一處火雞場日前出現禽隻異常死亡情形，今天確診為H5N5高病原性禽流感，台南市動保處隨即完成702隻火雞撲殺銷毀作業，並啟動強化防疫措施。

台南市動物防疫保護處指出，20日接獲業者通報場內禽隻異常死亡，當天派員至現場進行疫情調查及移動管制，採樣送家畜衛生試驗所檢驗，今天確診為H5N 5高病原性禽流感，為台南市今年第2例禽流感案例場。場內702隻火雞已全數撲殺並運往焚化爐銷毀，沒有流入市面。

台南市政府農業局長謝耀清表示，國內仍持續有禽流感疫情，顯示環境中仍有病毒存在，養禽業者需特別提高警覺，加強防疫工作。動保處已緊急啟動各項強化防疫及案例場周邊監測採樣措施，並持續派遣消毒車加強高風險區域禽場周邊道路噴霧消毒工作。

謝耀清指出，台南地區近日的日夜溫差常超過攝氏10度，容易造成家禽冷熱緊迫，養禽業者應適時調整帆布或通風設備、降低禽隻飼養密度、嚴格管控人車或器具進出禽場，落實禽場生物安全管控措施，降低病毒入侵機會。（編輯：唐聲揚）1090323