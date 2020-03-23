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服務居家隔離檢疫者 台南防疫計程車上線

最新更新：2020/03/23 17:56
武漢肺炎疫情升溫，台南市交通局23日宣布啟動防疫計程車服務，集中管控人員與車輛，盼降低傳染風險。圖為司機加強車輛消毒作業。（台南市交通局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 109年3月23日
武漢肺炎疫情升溫，台南市交通局23日宣布啟動防疫計程車服務，集中管控人員與車輛，盼降低傳染風險。圖為司機加強車輛消毒作業。（台南市交通局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 109年3月23日

（中央社記者楊思瑞台南23日電）武漢肺炎疫情升溫，居家檢疫、隔離人數持續增加。台南市政府交通局今天啟動防疫計程車服務，集中管控人員與車輛，盼降低傳染風險。

台南市交通局長王銘德表示，市長黃偉哲十分重視公共運輸防疫工作，2月下旬就要求交通局超前部署，注意2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情發展，做好防疫計程車規劃。近日因全球疫情升溫，返台國人增加，市府預期居家檢疫人數將大幅增加，防疫計程車即日起正式上線服務。

王銘德表示，依規定居家隔離者及檢疫者不得使用大眾運輸工具，但管制期間仍可能有定期洗腎等非急重症的就醫需求。防疫計程車可提供市民必要的運輸服務，且能有效避免相關人員搭乘大眾運輸造成防疫破口。

王銘德指出，目前防疫計程車規劃以1專人/專車提供服務，並備援2名預備駕駛，視防疫需求再提高人車配備。人員均已接受市府衛生局專業的教育訓練，且合約期間需專車專用，不得再從事其他營業載客，並要求駕駛每日落實健康管理及回報。

他說，感謝在疫情艱困時期願意挺身而出的計程車駕駛，公共運輸處將給予每日每車新台幣3500元的租車費用。而駕駛如因故有接受隔離必要時，公共運輸處也將補償隔離期間的營業損失每日2100元，讓駕駛可以無後顧之憂。

王銘德指出，防疫計程車服務對象僅限居家隔離或居家檢疫民眾，叫車前應事先通報市府衛生局評估，取得允許後，衛生局將通知交通局派車；車資比照一般計程車跳表計費。本服務暫訂實施2個月，後續再視疫情及民眾需求隨時檢討調整服務方式。（編輯：卞金峰）1090323

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