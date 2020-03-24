母親節前愛家傳真情 台南5萬張祝福卡片免費寄送

（中央社記者張榮祥台南24日電）數位通訊發達，現代人很少提筆寫信寄件，台南市家庭教育中心和中華郵政台南郵局在母親節前將提供5萬張祝福卡片，讓市民和學童寫下心中的祝福，再統一免費寄送。

一年一度母親節、5月15日國際家庭日又快到了，台南市家庭教育中心和台南郵局今年將合辦「感謝郵您-愛家傳真情」活動，由台南市家庭教育中心提供5萬張祝福卡片，再由台南郵局統一收件免費投遞服務。

台南市政府教育局今天發布新聞稿指出，「感謝郵您-愛家傳真情」民國101年開辦，今年邁入第9年，以鼓勵台南市民和學童透過文字書寫，將內心祝福話語傳遞給家人，每年反應都很熱烈。

今年活動的卡片募集，時間是3月25日至4月24日，為期1個月，台南市國中小學生可向就讀學校索取卡片，市民則可到台南市家庭教育中心溪北、溪南及諮詢服務處索取，4月27日前將卡片送回家庭教育中心，由台南郵局統一寄出，但若自行投入郵筒，必需黏貼郵票。

台南市長黃偉哲表示，通訊媒體發達後，越來越少人提筆書寫信件，他希望藉由這次活動讓學童透過手寫卡片，以表達對家人內心的感謝，讓收到卡片的家人充滿溫暖又踏實的幸福感。（編輯：陳俊碩）1090324