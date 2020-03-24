基市府防疫異地辦公場所 擇定原稅務局七堵分局

基隆市政府綜合發展處長黃駿逸24日表示，針對沒有異地辦公場所單位，市府已選定位於七堵區光明路的原稅務局七堵分局供使用，相關設備、水電、通訊及門禁已完工，最多可容納170人進駐。中央社記者王朝鈺攝 109年3月24日

（中央社記者王朝鈺基隆市24日電）武漢肺炎疫情延燒，基隆市政府勘查3處地點後，選定位於七堵區光明路的原基隆市稅務局七堵分局作為異地辦公場所，約可容納170名市府職員進駐。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，基隆市政府綜合發展處長黃駿逸今天在市務會議後記者會指出，隨著疫情日趨嚴峻，市府已依行政院人事行政總處要求，由綜發處、人事處規劃市府異地辦公相關準備工作。

他表示，基市府各單位現有976人，市府大樓原本辦公室空間就不足，現況上已是分散辦公，例如，綜發處有市府3樓至5樓第一辦公室、義一路的第二辦公室，都市發展處除市府5樓辦公室外，也有原基隆市太平國小的空間，都可作為異地辦公使用。

黃駿逸指出，目前排定異地辦公人數318人，占總人數約33%，至於沒有異地辦公場所單位，例如，觀光及城市行銷處、主計處、政風處及人事處等，市府已選定位於七堵區光明路的原稅務局七堵分局供同仁使用，相關設備、水電、通訊及門禁已完工，最多可容納170人進駐。（編輯：戴光育）1090324