新竹縣消防局超前部署 出動負壓隔離艙

新竹縣消防局26日辦「居家檢疫及隔離病患出勤載送整備示範案」，並進行防疫送醫流程演練，若有管制個案需就診，消防員將穿著全套式個人防護裝備，並用移動式負壓隔離艙送至醫院收治。中央社記者郭宣彣攝 109年3月26日

（中央社記者郭宣彣新竹縣26日電）新竹縣消防局長孫福佑今天表示，竹縣防疫整備工作已超前部署，若有管制個案需就診，消防人員將穿著全套式個人防護裝備載送，若為高度疑似確診，將用移動式負壓隔離艙送至醫院收治。

新竹縣消防局今天辦「居家檢疫及隔離病患出勤載送整備示範案」，消防員現場穿著全套式個人防護裝備，出動負壓隔離艙，並示範防疫送醫流程，縣長楊文科也到場視察，勉勵消防員辛勞。

孫福佑表示，一旦消防局接獲衛生局通報，若出勤管制個案需就診，轄區消防分隊人員將穿著全套式個人防護裝備載送，若個案屬於高度疑似及確診，由專責消防分隊以移動式負壓隔離艙，送至衛生局指定醫院收治。

孫福佑說，負壓隔離艙由充氣式艙體及負壓動力系統組成，艙體進氣端，能過濾進入艙體的空氣量。另一側為排氣端，與負壓動力系統連結，強制過濾艙體內部空氣後，成為乾淨空氣再排至外部環境。

楊文科表示，SARS事件後，為因應日後傳染性呼吸道疾病，消防局已在民國101年購置負壓隔離艙共有4套。目前，防疫勤務中已利用負壓隔離裝置，並搭配救護車載送高度疑似及確診個案。（編輯：張銘坤）1090326