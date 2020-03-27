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台74線拓寬銜接施工 8月底開放松竹匝道通行

最新更新：2020/03/27 13:26

（中央社記者趙麗妍台中27日電）為施作國道4號台中環線豐原潭子段潭子系統交流道工程，銜接台74線快速道路的拓寬工程，台74線西向松竹匝道入口封閉一年多，用路人不便。高公局今天表示，8月底將開放通行。

交通部高速公路局為辦理國道4號台中環線豐原潭子段第C715標潭子系統交流道工程銜接台74線之拓寬施工作業，自民國107年12月18日起，封閉台74線松竹至潭子（21K+080~19K+750）西行線外側車道及外路肩進行施工。

匝道封閉一年多，用路人交通不便，多次向民進黨籍立委莊競程、台中市議員曾朝榮等陳情，要求縮短工期。莊競程今天召集相關單位現場會勘。

曾朝榮說，松竹匝道封閉民眾繞道而行，但替代道路又無明顯指示牌，只能先往南走上太原匝道，等於繞一大圈。每逢太原夜市擺攤，加上週末太原路上車多，原本15分鐘車程要多花上30至60分鐘，相當不便。

高公局第二新工處第四工務所副主任余明旭指出，台74線拓寬段施工動線，受限兩側既存廠房，場撐架拆除、鋼筋吊運及RC作業空間受限，以租地方式皆未獲鄰地同意，只能用假日借場地進行施工，嚴重影響工程進度。

他說，原預定今年9月底完成台74線拓寬段西行線，將提前於今年8月31日完成開放松竹匝道西向入口並恢復台74線橋上3個車道通行。

莊競程提醒施工廠商，對於勞工安全及勞工權益要特別注意，切勿因作業空間小及加速工程進度，而忽略工作場域安全，也必需給予勞工適度的休息時間。對於施工造成影響的店家，應進行溝通協調，儘量避免造成干擾，維持進出動線的暢通。（編輯：張芷瑄）1090327

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