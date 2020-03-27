台積電慈善基金會 捐淨氣面罩為醫檢師加油

台積電慈善基金會購買淨氣面罩及空氣濾淨主機、濾毒罐，將陸續捐給全台各地醫檢單位，27日在新竹馬偕紀念醫院舉行捐贈儀式，董事長張淑芬（中）出席。中央社記者郭宣彣攝 109年3月27日

（中央社記者郭宣彣新竹市27日電）武漢肺炎疫情未歇，台積電慈善基金會陸續購買淨氣面罩及空氣濾淨主機、濾毒罐，捐給全台各地醫檢單位。董事長張淑芬表示，用行動為醫檢師加油打氣，並對這群檢驗英雄說聲「辛苦了」。

台積電慈善基金會今天將淨氣面罩（PAPR）及空氣濾淨主機、濾毒罐捐出，由醫檢師公會全國聯合會理事長蔡德龍代表公會，在新竹馬偕紀念醫院受贈。

張淑芬表示，醫檢師平日負責抽血、檢驗等工作，這次武漢肺炎檢測也由醫檢師負責，工作辛苦，可說是「幕後英雄」。台灣社會有默默的一群醫檢師守護，更讓她有道不盡的感謝。

張淑芬說，為表達對第一線醫檢人員支援與關心，基金會計畫這次的物資捐贈，其中，淨氣面罩為台積電在晶圓廠房實驗時使用，有效過濾有害物質及病毒，且密合度高，能大幅降低染疫風險，長時間配戴較為舒適，保護醫檢人員的安全。

張淑芬表示，台積電慈善基金會號召同仁與供應廠商響應捐贈，成效很好，但基金會不會特別提出捐贈的數量與金額，不想造成競爭，而在做這些善事，多為自動自發，也讓彼此知道「有這個愛心就好」，一起為醫檢師加油。

蔡德龍說，醫檢師是醫師的眼睛，多數檢驗報告要由醫檢師操作後，才能作為確診評估，是幕後英雄，只是多數民眾不認識醫檢師，在這次疫情才逐漸認識、並關注醫檢師。

新竹馬偕感染科醫師曾政尹指出，這套淨氣面罩對第一線醫護人員助益良多，相較於配戴N95口罩，面部感受涼爽許多，無壓迫感，也不會影響視線，能與病人清楚溝通。（編輯：張銘坤）1090327