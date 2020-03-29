外籍帆船故障拋錨 海巡確認船員未發燒救援返港

馬來西亞籍帆船28日下午因船隻失去動力，向布袋海巡隊求助，海巡隊調派巡防艇前往支援。（布袋海巡隊提供） 中央社記者姜宜菁傳真 109年3月29日

（中央社記者姜宜菁嘉義縣29日電）馬來西亞籍帆船昨天下午1時許因船隻失去動力，向布袋海巡隊求助，海巡隊調派巡防艇前往支援，經確認5名台籍船員無出國史及發燒後，便將船隻拖進布袋港。

布袋海巡隊今天發布新聞稿指出，昨天下午1時55分布袋外海2.2浬處，有一艘馬來西亞籍帆船機械故障失去動力，請求協助。

布袋海巡隊調查，失去動力的船隻為外國籍船舶，由於全球武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，為避免產生防疫破口，立即清查船員國籍及航經港口，5名船員均為台灣籍，且今年沒有出國旅遊史，船隻亦為上午自布袋第三漁港啟航出海。

布袋海巡隊副隊長陳俊男表示，海巡隊員與失去動力的帆船會合後，因湧浪過大，2船無法併靠接駁船員，基於安全考量，這艘帆船將利用風帆動力，嘗試航往近岸安全水域，2艘巡防艇則在旁戒護安全。

不過，由於海象晚上趨於惡劣，船長請求巡防艇協助拖帶，讓人、船平安進入布袋商港泊靠，船上5名船員及乘客也感謝海巡署救助及戒護。

第五（雲嘉）巡防區主任胡文雄呼籲，近期武漢肺炎疫情嚴重，本國籍漁船及在海上活動相關船隻切勿在海上與大陸漁船有任何接觸行為，以免發生防疫破口。（編輯：洪學廣）1090329