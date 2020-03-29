參選高市黨部主委 趙天麟：做派系與世代橋梁

（中央社記者程啟峰高雄29日電）民主進步黨高雄市黨部主委5月將改選，黨籍立委趙天麟今天公開宣布參選，他表示，願做派系與世代的橋梁，讓黨與時俱進。

趙天麟發起的藝文網美空間「小天地SKY LAND」位於高雄哈瑪星鼓山輪渡站旁，開張近一年來頗受親子及藝文界歡迎，受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，明天起暫停營業，今天下午舉辦轉型謝幕典禮，趙天麟會後接受媒體聯訪正式宣布將參選第6屆民進黨高雄市黨部主委。

趙天麟並說明參選黨部主委的3個使命包括，完成罷韓補選、開放民進黨及完成民進黨重返高雄執政。

趙天麟強調，他曾說過要站在罷韓運動第一線，這個立場始終未變，民進黨過去在許多公民運動中從未缺席，在罷韓運動中，民進黨的黨職民代對不公正行政力手段介入也站出來抗議，而未來市黨部站在第一線提供罷韓團體必要的協助，這是很自然的事情，根本不需要迴避。

趙天麟表示，「開放民進黨」所象徵的意義是青年、社會力的參與，讓年輕世代看到及認識過去民主前輩的努力。位在青海路上的民進黨市黨部是個重要地標，他對黨部的空間改造已有一套藍圖，而這種舊式空間的解構是他團隊很拿手的事，一定會讓民眾大開眼界。

趙天麟還提到，下一屆黨部主委最重要的工作就是在市長補選及未來的市議員提名，完成市長補選重返執政，是當前最重要的事。此外，如何讓理念相近的友黨成長並且交出一份值得民眾信賴的市議員提名名單，確保民進黨市議會過半，拿回市議會主導權，這是高難度目標，更是未來市黨部主委的挑戰。

趙天麟說，他任立委多年也在民進黨中央黨部擔任黨職，第一次參選公職是用台聯黨的身分，所以他對於黨部主委這種調和鼎鼐的工作有絕對信心，相信透過他的理念與團隊努力，凝聚黨員認同與支持。

趙天麟同時推崇現任市黨部主委趙文男功成身退不續任主委的民主風範，把機會讓給年輕人，「這是國民黨做不到的」。

至於外界對市黨部主委改選有黨內派系之爭疑慮，趙天麟表示，他有派系屬性，但不是派系的代理人，他這次參選要做黨內派系與世代的橋梁，讓民進黨與時俱進。

民進黨高雄市黨部主委改選預計4月20日登記、5月24日投票、6月就職，新任主委上任即要扛「罷韓」投票及後續可能的市長補選等重任，趙天麟與民進黨高雄市議員高閔琳相繼表態投入高市黨部主委改選，趙文男原擬尋求連任，昨天發表聲明不續任。（編輯：謝雅竹）1090329