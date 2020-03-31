復育美人魚的家 台東富山海域移植21顆硨磲貝

來自澎湖的21顆硨磲貝31日移植到卑南鄉富山水產動植物繁殖保育區，台東縣長饒慶鈴（前）也在富山國小師生等人陪同下前往，這些硨磲貝2至3年，最大的殼長20公分。中央社記者盧太城台東攝 109年3月31日

（中央社記者盧太城台東縣31日電）來自澎湖的21顆硨磲貝今天移植到台東市富山海域。硨磲貝在童話故事中是美人魚的家，參與移植的小朋友很期待看到牠長大的樣子。

台東縣長饒慶鈴、台東縣政府農業處長許家豪和教育處長林政宏，今天下午在富山國小師生的陪同下，在卑南鄉富山水產動植物繁殖保育區移植來自澎湖的21顆硨磲貝，這些硨磲貝2至3年，最大的殼長20公分。

饒慶鈴向小朋友解說，硨磲貝就是卡通小美人魚的家，也是名畫「維納斯的誕生」女神腳下的貝殼，是非常珍貴而且稀少的，牠成長速度非常緩慢，容易被自然界其他物種侵害。

饒慶鈴說，為積極、持續地投入維護生物多樣性的保育，改善海洋生物的棲地環境，希望透過復育硨磲貝方式，設置硨磲貝的海底花園，讓富山水產動植物繁殖保育區成為最佳的海洋生態教育推廣地點，達到保育、遊憩雙贏的目標。

許家豪表示，今年爭取到海洋委員會補助辦理「台東縣硨磲貝復育計畫」經費新台幣72萬8000元，並與農委會水產試驗所合作，在富山水產動植物繁殖保育區復育21顆硨磲貝。

行政院農委會高雄水試所主任翁進興向在場人員說明，移植的硨磲貝是由水試所澎湖海洋生物研究中心人工繁殖，經過DNA鑑定結果，台東與澎湖的硨磲貝是屬於同一系群；經過澎湖水試所掌握的技術，在種貝原生棲地海域海底取得精、卵，直接在試驗室育成硨磲貝，不必將種貝撈捕上岸，造成種貝的傷害損失。

翁進興告訴小朋友，硨磲貝在文獻上最大可以到500公斤重，他個人看過最大的是100公斤重，長度98公分，以此比例換算，最大蚌殼將近5公尺。

翁進興說，硨磲貝長的很慢，一年大約長5公分，附生的藻類讓牠變出各種色彩，相當漂亮，食用加上觀賞，造成數量大減。

台東縣政府民國103年5月公告，將硨磲貝增列為保育對象，綠島全島沿岸潮間帶及自平均低潮線向外海延伸200公尺，扣除柴口、石朗及龜灣分區之沿岸水域，禁止採捕殼長15公分以下硨磲貝。

另外，「柴口分區」、「石朗分區」及「龜灣分區」，禁止採捕所有硨磲貝，違反規定者，處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

民國108年6月間在綠島石朗保護區和溫泉港附近各復育50顆，但石朗海底的50顆完全不見了，消失原因不明。

硨磲貝是世界上最大的雙殼貝，外套膜顏色鮮豔，有些甚至能發出美麗螢光，多彩的顏色來自外套膜上共生的共生藻，是珊瑚礁生態指標，又稱為海中玫瑰、美人魚的家。（編輯：黃世雅）1090331