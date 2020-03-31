郝爺爺好走 金門柏村國小降半旗默哀

（中央社記者黃慧敏金門縣31日電）金門縣柏村國小今天校旗降半旗，舉行「紀念郝爺爺追思會」，懷念昨天過世的前行政院長郝柏村。全體師生默哀並合唱第一代校歌，校長許雪芳勉勵孩子們牢記創校人郝柏村期許。

郝柏村昨天在台北過世，享壽101歲。許雪芳去年親赴台北，邀請郝柏村參加柏村國小建校60周年，當時郝柏村請許雪芳轉告小朋友，他有牢記故總統蔣中正的交代「辦好國民教育，投注心力培育國家棟樑」。

郝柏村也希望小朋友都能在學校學習愛國、助人、愛人和禮貌，並期盼柏村國小能培育出國家人才。郝柏村並為柏小建校基石題上「想飛」兩字，鼓勵學童大膽尋夢、勇敢築夢。

許雪芳說，驟聞創校人郝柏村逝世，藉由今天舉辦優秀兒童表揚活動，安排簡單隆重的追思會，感謝郝柏村給了柏村國小一甲子的春風榮耀。許雪芳說，不論那個年代政治立場為何，郝柏村一生如郝龍斌所言，從出將入相、報效國家，可簡化為「出生入死、奉獻一生」八個字作為表述。

許雪芳告訴小朋友「郝爺爺的天堂筆記本應該很精采」，「柏村精神」將繼續發揚光大，永垂不朽、歷久彌堅，祝福郝爺爺天堂路好走。

去年郝龍斌代替郝柏村出席柏村國小60周年校慶時透露，擔任台北市長時，有一天父親問他「若所有的經費只夠做一件事，打算做什麼？」郝龍斌當時回答「教育」，郝柏村還誇他「孺子可教」，並說「窮不能窮教育，苦不能苦孩子」。

許雪芳說，去年拜訪郝柏村才得知，當年被視為金門「恩主公」的金門防衛司令部指揮官胡璉下令時任砲指部指揮官郝柏村在料羅灣建學校，學校蓋好後沒有校名，胡璉看過後滿意說「那就叫柏村國小好了」。郝柏村去年與她訪談時謙稱對學校沒有貢獻，對於用他的名字命名感到很不好意思，覺得是自己沾了柏村國小的光。

許雪芳說，胡璉將軍很重視教育，「柏村國小」是當時金門地區第一所由軍方興建完成的學校，發現成效不錯，又陸續以當時駐軍將領名字為學校命名，後續還有「開瑄」、「卓環」、「多年」、「安瀾」、「述美」國小。（編輯：孫承武）1090331