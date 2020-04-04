堵防疫破口 高捷警加強巡查進站後脫口罩

（中央社記者陳朝福高雄4日電）今天起搭乘大眾運輸工具要求乘客要戴口罩，為防範民眾進入高捷、輕軌等站體匣口後，或於車上脫下口罩，高雄捷運警察隊配合站務人員加強巡查，防堵可能的防疫破口。

高雄捷運公司公共事務處長王柏雁今天指出，昨天下午4時施行搭乘捷運戴口罩之後，民眾都能配合，今天起要求一定要戴口罩，如果有不聽勸或不理性行為就會通知高雄捷運警察處理。

王柏雁指出，從昨天到今天中午，有民眾經勸導後就戴上，也有人出門忘了帶口罩，經勸導後放棄搭乘，都沒有不理性行為。

由於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情，南部地區居家檢疫人數不若北部，少數搭乘高捷民眾會在上車後脫下口罩。高雄捷運警察隊配合高捷站務人員巡查注意到這類情形，因此若有乘客進入站體匣口後，或者於搭乘期間脫下口罩等情形，配合站務人員加強巡查及勸導，防堵可能的防疫破口。

市公車部分，高雄市政府交通局長鄭永祥告訴中央社記者，今天起公車駕駛長也會要求乘客戴口罩，如果乘客不從會拒絕上車；依傳染病防治法規定，違反規定最高會被裁處新台幣1萬5000元。

港都客運總經理戴道根接受中央社記者電話採訪指出，今天仍以宣導為主，並告知乘客要戴口罩，業者也趕印文宣品將張貼在公車。交通局6日會召集業者做更明確的規範，屆時就會全面落實。（編輯：孫承武）1090404