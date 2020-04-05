蜜棗外銷闖名號 黃偉哲當一日農夫助採收

（中央社記者楊思瑞台南5日電）台南市楠西區農民謝明樹中年從造船公司轉業，鑽研技術後種出外銷等級蜜棗。台南市長黃偉哲今天前往謝明樹果園體驗採收與分級工作，並向消費者推薦創造外匯商機的優質水果。

台南市政府農業局長謝耀清表示，謝明樹培育的優質蜜棗「珍蜜」，於民國107年3月首度代表台灣外銷日本，獲當地消費者好評；108年進軍東京食品展，提高台灣蜜棗在世界的能見度。今年外銷日本的蜜棗中，約2/3來自謝明樹果園，如今外銷版圖還擴及中國、香港、新加坡、馬來西亞、加拿大等國，國內市場也買得到。

謝耀清指出，謝明樹果園的27公頃規模全部採用自行研發的抗強風螺旋織網設施栽培，並開發網室內捲揚式防雨設施，解決春雨時期蜜棗裂果與果實品質不佳的問題；此外，謝明樹也順利調節蜜棗產季延長至4月中旬，目前正值採收期。

黃偉哲上午到果園當起一日農夫，除了穿戴農民使用的裝備親自採收，也到包裝場參與分級工作。頻頻讚揚謝明樹是台南之光、台灣農業之光。

黃偉哲說，體積如小蘋果的「珍蜜」，皮薄多汁又稱「爆漿蜜棗」，極具產銷競爭力。而且蜜棗富含維他命C，可增強身體免疫力，是絕佳的防疫水果，值得消費者購買品嚐。

謝明樹表示，栽種的蜜棗剛開始進軍日本時，每年約有500公斤，現在已成長到約7公噸，成功打開當地市場。包裝分為16、18、20顆，每箱重約2.5公斤，售價可超過新台幣2500元。

黃偉哲說，謝明樹中年從造船公司轉業，秉持不斷鑽研、主動研發的精神，從挫折中改善栽培管理技術。這樣的成功經驗值得效法，也證明只要水果品質夠好，不怕沒有高端市場，堅持、努力，絕對可以創造更大的經濟收益。（編輯：黃世雅）1090405