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澎湖機場連假罕見現返台人潮 出動大型客機輸運

最新更新：2020/04/05 19:56
清明4天連續假期5日來到最後一天，澎湖海上交通因風浪大停航，機場順勢湧現大批返台民眾，這也是武漢肺炎疫情爆發以來，機場難得一見的人潮。中央社　109年4月5日
清明4天連續假期5日來到最後一天，澎湖海上交通因風浪大停航，機場順勢湧現大批返台民眾，這也是武漢肺炎疫情爆發以來，機場難得一見的人潮。中央社　109年4月5日

（中央社澎湖縣5日電）清明連假進入尾聲，由於澎湖海運因風浪大停航，澎湖機場今天出現大批返台候機人潮，航空公司甚至出動大型客機輸運，這也是武漢肺炎疫情爆發以來，澎湖機場罕見的大批人潮。

今天是清明連假最後一天，不少返鄉掃墓的民眾與學子，都趕在今天返台，使機場出現武漢肺炎疫情爆發迄今的2個多月來，少見的候機人潮。

馬公與布袋海上交通船，今天因海面風浪大停航，不過，自清明連假的4月1日至4日，共載運有近1300人抵澎，其中以2日載運850人最多。

馬公航空站表示，清明連假今天結束，空中交通輸運達高峰，澎湖機場往返國內各航線，一整天共往返起降106架次，其中立榮與華信航空更出動A321與ERJ190大型客機。（編輯：洪學廣）1090405

清明連假最後一天，不少到澎湖地區掃墓的民眾與學子都打算趕在5日返抵台灣本島，這也讓澎湖機場出現了疫情爆發以來少見的候機人潮。中央社　109年4月5日
清明連假最後一天，不少到澎湖地區掃墓的民眾與學子都打算趕在5日返抵台灣本島，這也讓澎湖機場出現了疫情爆發以來少見的候機人潮。中央社　109年4月5日
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