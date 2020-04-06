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中市關懷包物資短缺 副議長募集獲企業捐贈

最新更新：2020/04/06 18:27

（中央社記者趙麗妍台中6日電）武漢肺炎疫情備受關切，台中市政府居家檢疫者截至目前為3400人，日前因居家檢疫人數暴增，市府「防疫關懷包」物資短缺，台中市副議長顏莉敏邀集企業捐贈，盼為防疫貢獻心力。

顏莉敏指出，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情不斷升溫，除防疫物資相關產業，許多企業希望能為疫情盡一份心力，金車大塚公司捐贈的物資將提供給市府作為「防疫關懷包」，希望這份善心能帶動更多企業投入，讓台灣早日度過疫情。

捐贈儀式今天在台中市議會進行，金車大塚公司共捐贈寶礦力水得210箱、寶礦力水得粉末1萬包，由市府民政局長吳世瑋代為接受，吳世瑋指出，這些捐贈的物資作為「防疫關懷包」。

金車大塚公司台中營業所長劉泉忠指出，知道市府急需關懷包物資，協調捐贈事宜並獲總公司支持，希望為疫情盡一份心力。

吳世瑋指出，台中市居家檢疫者截至5日約有3490人。日前傳出「防疫關懷包」的內容因為不同的里幹事，拿到不同內容的物資，吳世瑋強調，因關護包的物資都是捐贈，企業捐贈的時間不同，關懷包內容也會不同，不會因里幹事不同有所差異。

吳世瑋說，台中市共移送74案違反居家檢疫者，有的人因耐不住菸癮而跑出去買菸，還有人是為了要拜媽祖祈求平安，里幹事、里長發現後會立即聯絡、通報要求居家檢疫者返家，區公所將案件移送給台中市衛生局審查開罰。（編輯：李亨山）1090406

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