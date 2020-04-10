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配合南鐵地下化管線改遷 台南逾萬戶15日起停水

最新更新：2020/04/10 10:35

（中央社記者張榮祥台南10日電）配合台南鐵路地下化工程600mm自來水管改遷工程，台灣自來水公司第六區管理處今天宣布，台南市中西區、東區、北區15日上午9時起停水19個小時，停水戶數1萬7830戶。

台灣自來水公司第六區管理處今天發布新聞稿指出，6區處將在東區民族路一段的四維地下道東側出口，辦理600mm管線改遷工程，停水時間是15日上午9時至16日凌晨4時，共19個小時。

停水區域涵蓋3個行政區，分別是北區的公園里、長興里、北華里；中西區的城隍里、永華里、赤崁里、南美里；東區的東門里（台鐵鐵路以西）、成大里（台鐵鐵路以西）、圍下里（台鐵鐵路以西）。停水戶數1萬7830戶。

另外，受工程影響的水壓降低戶數有1萬9644戶，包括南區的大忠里（中華南路一段以北）、大林里（國民路以東）、竹溪里（國民路以東）、新生里；中西區的郡王里、開山里、南門里、小西門里；東區的大同里（台鐵鐵路以西）、大福里（台鐵鐵路以西）、大德里（台鐵鐵路以西）、路東里（台鐵鐵路以西）。

6區處提醒，停水區域屬地勢較低地區，停水初期管線中尚有自來水，流盡後呈現無水狀態，有水時安心使用，請勿恐慌進線詢問。停水期間，勿將接用水龍頭的橡皮管浸入容器水中，以免發生虹吸作用而污染飲用水。送水初期水質可能較為混濁，暫勿取用，待水清後再進水。（編輯：謝雅竹）1090410

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