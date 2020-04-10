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豐原圓環北路地下道填平工程開工 縫合都市景觀

最新更新：2020/04/10 15:31
台中市豐原區圓環北路地下道填平工程開工典禮10日舉行，台中市長盧秀燕（前左4）主持動土儀式，預計施工8個月，完工後交通將更便捷。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 109年4月10日
台中市豐原區圓環北路地下道填平工程開工典禮10日舉行，台中市長盧秀燕（前左4）主持動土儀式，預計施工8個月，完工後交通將更便捷。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 109年4月10日

（中央社記者郝雪卿台中10日電）台中鐵路高架化後，台中市政府陸續啟動地下道填平工程，台中市長盧秀燕今天主持豐原圓環北路地下道填平開工時表示，預計施工8個月，完工後交通更便捷，有助經濟發展。

鐵路高架化完工後，市府展開都市景觀縫合計畫，陸續啟動5處重要地下道填平工程，繼去年底太原地下道填平開工後，今天再啟動豐原圓環北路地下道填平，可望改善東仁街無法直接銜接豐原車站的瓶頸，同時一併鋪設寬頻管道工程。

盧秀燕表示，台中鐵路高架化後，市府規劃將太原路、圓環北路、建成路、國光路、五權路等5處地下道填平，填平工程經費2億4297萬元，由營建署補助1億7007萬多元、市府自籌7289萬多元，施工經費龐大，感謝營建署補助7成經費；去年及今年市府持續籌備經費、設計及發包，去年底已啟動太原地下道填平工程。

盧秀燕指出，圓環北路地下道填平工程，預計施工8個月，為降低交通衝擊，施工團隊努力讓「施工期間交通不中斷」，一邊填平、一邊維持雙向通車，並讓寬頻鋪設一次到位，免得未來再次開挖道路，填平後豐原地區的交通將更加便捷、對經濟發展也有助益。

台中市建設局長陳大田表示，圓環北路地下道填平工程總經費4496萬元，工程總長420公尺、道路全寬約32公尺，規劃分階段封閉，讓圓環北路地下道維持原路段通行功能，減少對居民生活影響，未來完工後可使東北街及東仁街兩處路口銜接，並串聯綠空軸線、潭心計畫及綠空廊道，讓豐原車站周遭交通獲得大幅改善。（編輯：陳俊碩）1090410

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