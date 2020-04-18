基隆魅力成焦點 吸引國內外劇組取景拍攝

基隆市觀光及城市行銷處18日表示，市長林右昌主政期間，各項市政建設都注入設計及景觀再造元素，讓基隆市這幾來漸漸在各面向展現城市的競爭力與魅力，海洋廣場等多處景點都是民眾打卡熱點，也是市府近年影視協拍案件的熱門取景地。（基隆市政府提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 109年4月18日

（中央社記者沈如峰基隆18日電）基隆市政府今天指出，基隆近年來展現城市多元風貌與魅力，正濱漁港色彩屋、中山陸橋及海洋廣場等都成為熱門打卡地點，吸引不少國內外知名影視劇組前往取景拍攝。

基隆市觀光及城市行銷處今天發布新聞稿表示，在具有都市規劃學識的基隆市長林右昌主政5年多期間，各項市政建設都注入設計及景觀再造元素，讓基隆市這幾年來漸漸在各面向展現城市的競爭力與魅力。

其中，正濱漁港色彩屋、中山陸橋、外木山大武崙澳底沙灘、八斗子漁港、佛手洞、舊漁會大樓、市長官邸、要塞司令部、海洋廣場、基隆嶼、地標公園等都是網友打卡熱點，也是市政府近年來影視協拍案件的熱門景點。

觀光及城市行銷處統計，民國107及108年，市府協拍件數共有170件，是民國104至106年這3年加總件數86件的近兩倍。

觀光及城市行銷處表示，無論是已播映的Netflix電視劇「極道千金」及「罪夢者」、民視8點檔「多情城市」，或已殺青的電影「默殺」、「孤味」；已拍攝的香港TVB電視劇「法證先鋒IV」、歐洲真人實境節目Asia Express；公共電視「天橋上的魔術師」；三立電視「天巡者」等，都不約而同地看上基隆特有景觀及人文建築，特地前往取景拍攝。

觀光及城市行銷處長曾姿雯告訴中央社記者，基隆市政府為友善協助各類影視劇或廣告拍攝，除已在兩年多前特別建置「隆來拍電影」網頁，讓劇組可以獲取相關場景最新資訊，市府也特別提供單一窗口，協助聯繫並統合有關單位配合，讓拍攝作業更順利。（編輯：戴光育）1090418