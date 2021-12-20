中市牛埔橋改建開工 提高河道通洪能力解決淹水

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中20日電）台中市西屯區牛埔橋改建工程今天開工，市長盧秀燕在開工祈福儀式中致詞指出，工程預計民國112年完工，規劃橋梁跨距拓寬到27公尺，提高河道通洪能力，解決地方淹水問題。

台中市政府上午舉行牛埔橋改建工程開工祈福儀式，盧秀燕致詞時指出，位於西屯區中清路上的牛埔橋是台中主要交通要道之一，跨越港尾子溪排水幹線，興建至今超過40多年。

盧秀燕表示，由於氣候變遷加上排洪設施已不足，目前橋跨距僅17公尺，汛期或颱風常造成周邊地區淹水，10多年來地方爭取改建解決淹水問題，市府下定決心改建，經籌備預算、計畫、發包等準備過程，也感謝中央補助、市議員審議通過市府預算、當地區長和里長支持，今天順利動工。

台中市建設局長陳大田說明，牛埔橋跨越港尾子溪排水幹線，由經濟部水利署逐年整治，現於牛埔橋為分段點，下游段已達保護標準，上游段尚未拓寬整治，牛埔橋橋長僅17公尺，計畫拓寬為27公尺，通洪能力倍增1.56倍。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳大田表示，因位於中清路上的牛埔橋，是連接國道1號及市區的重要道路，工程採納地方意見採全橋封閉改建方式，可將中清路施工影響有效縮短7個月，並配合搭建中平路臨時鋼便橋及相關交通維持改道措施，工程總經費1億5400萬元，由經濟部水利署分擔70%，市府自籌30%，預計112年2月完工。

陳大田也提醒民眾，明天起至111年12月8日，中清路從黎明路至經貿九路路段將全線封閉，往市區南下方向請改道至經貿十街，行經水湳經貿園區通往市區，部分公車也調整停靠位置及行駛路線，請用路人及公車族注意相關交通維持告示。（編輯：黃世雅）1101220