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台東知本溫泉商圈交通瓶頸有解 龍馬大道將動工

2021/12/22 14:49（12/22 15:46 更新）
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台東縣政府指出，知本溫泉風景特定區都市計畫道路「龍馬大道」預計明年春天開工，將開闢知本溪右岸路堤共構道路，完成後將提升大知本地區休閒觀光產業發展。台東縣長饒慶鈴（右）22日前往現地勘查。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 110年12月22日
台東縣政府指出，知本溫泉風景特定區都市計畫道路「龍馬大道」預計明年春天開工，將開闢知本溪右岸路堤共構道路，完成後將提升大知本地區休閒觀光產業發展。台東縣長饒慶鈴（右）22日前往現地勘查。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 110年12月22日
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（中央社記者盧太城台東縣22日電）為解決知本溫泉地區交通瓶頸問題，台東縣政府規劃興建從商圈連接台9線的4線道「龍馬大道」預計明年春天開工，台東縣長饒慶鈴今天前往現地勘查。

台東縣政府今天發布新聞稿指出，縣政府積極向中央爭取補助，進行全縣6個鄉鎮市共10案的道路建設工程。其中，知本溫泉風景特定區都市計畫道路「龍馬大道」也獲核定，將開闢知本溪右岸路堤共構道路，完成後將提升大知本地區休閒觀光產業發展。

台東縣建設處長許瑞貴在勘查現場簡報中表示，知本溪右岸原為低於堤防的防汛道路，利用整治知本溪所挖起來土石填高，最高處填了約2層樓高，讓地勢與台9線路面高度銜接，目前已完成填土，所需土方約15萬立方公尺，如果以一般市價採購，至少要花費新台幣6000萬元買土。

許瑞貴指出，縣政府採疏濬知本溪土石填高方式，不但清疏河道，也省下路面填土費用，同時已請台電先鋪設所需管線再進行填土作業，以免未來需再次挖路施工。

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饒慶鈴視察後表示，知本溫泉是台東重要觀光風景區，每逢春節或連續假期容易造成塞車，她上任後積極向中央爭取改善，台東縣政府在沒有經費情況下，先利用疏濬土石填高，同步向營建署爭取生活圈計畫經費。

饒慶鈴指出，「龍馬大道」將以經費1億7000萬元進行路面工程，完成後將在知本新溫泉橋與台9線之間會有1條全長1.55公里、寬26公尺的4線道道路，將打通知本地區最重要的聯外交通動脈。（編輯：戴光育）1101222

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