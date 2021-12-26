屏東18名兒少代表 要為網路霸凌、學生自治等發聲

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣26日電）屏東縣第9任兒少代表正式上任，今天由屏東縣政府社會處長劉美淑頒授聘書，18名兒少代表關注學生自治權、網路霸凌及交通等議題，將就這些議題為兒少發聲。

屏縣府鼓勵兒少代表積極關注公共事務，為兒少的福利及權益發聲，每年選出兒少代表，今年第9屆，劉美淑在頒授聘書時，期待在未來的一年兒少代表們能關注兒少公共事務議題，參與屏東縣兒童及少年福利與權益相關會議，提供政府政策建言，推動屏東縣兒童及少年相關政策運作。

今年兒少代表遴選，報名最多的是高中生，國小有5人報名，國中只有1人報名，18名兒少代表中，有2名國小生，其他都是高中生。

建國國小沈鈺家及仁愛國小黃品策，兩人都關注交通安全議題，沈鈺家上任分享感言表示，他將提出上下學時間，學校附近路口交通號誌能夠為學生設定時間，同時限制車子的時速，如果違規，懲處要比一般違規嚴重。黃品策則表示，希望交通安全措施能更加完備。

潮州高中吳冠志去年曾參與兒少代表遴選沒錄取，因太緊張沒有錄取，歷經1年調整對議題及兒少代表的了解再次報名，面試時很認真表達想關注的學生網路霸凌議題，他表示，很開心被錄取。

吳冠志表示，許多人躲在鍵盤後，有些用假名進行言語霸凌，一些不堪的言語讓學生受到很大的創傷，因此，他想就網路霸凌議題為學生發聲。

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縣府社會處表示，18名兒少代表關注的議題，最多的是學生自治的學權議題，其次是校園霸凌，其他平均分散在交通、環保、心理健康及新住民與原住民轉型正義等議題。兒少代表的族群包含原住民、新住民2代、客家人及閩南族群。

社會處指出，社工將會陪伴並協助兒少代表們，就所關注議題，進行研究，並透過問卷、製作影片、活動、講座等，發表他們的議題。（編輯：陳仁華）1101226