新竹縣成立原住民文化愛的書庫 推動多元學習

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新竹縣原住民文化「愛的書庫」30日在尖石國小揭牌成立，共有1600本各界提供的國內外原住民文化相關讀物，盼有助推動多元文化教育。圖為學生們在開幕活動現場以原住民傳統樂器帶來精彩表演。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 110年12月30日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣30日電）新竹縣原住民文化愛的書庫今天成立，縣府秘書長陳季媛出席表示，書庫共有1600本，來自各贊助方提供的國內外原住民文化相關讀物，助推動多元文化教育。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，原住民文化愛的書庫今天在尖石國小揭牌，陳季媛出席並現場頒贈感謝狀給台灣閱讀文化基金會、新竹物流等贊助單位。她說，讓原鄉孩子能有好的圖書可閱讀，也可深入了解原住民文化。

陳季媛表示，知識就是力量，縣府致力推動閱讀教育，也獲得豐碩成果，新竹縣長楊文科仍維持每天閱讀，盼孩子也向縣長學習，透過閱讀增廣見聞、打開視野。

贊助單位台灣閱讀文化基金會董事何正卿表示，「愛的書庫」秉持「共讀分享，智慧循環」理念，盼能讓閱讀習慣更普及，目前已在新竹縣設置19座愛的書庫，包含英語、多元文化及數位書庫。

贊助單位之一緯創資通總經理賴育民表示，透過同仁們合資捐贈尖石國小書庫，希望為在地學校閱讀資源盡一分心力。（編輯：方沛清）1101230