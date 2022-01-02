台東鳳梨釋迦便利包 直送台北防疫旅館

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台東縣政府攜手台北旅館公會將鮮凍鳳梨釋迦便利包直送台北防疫旅館，讓年節返台的民眾可以嚐到釋迦的美味。（台東縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 111年1月2日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳台東縣2日電）推廣台東鳳梨釋迦，台東縣政府攜手台北旅館公會將鮮凍鳳梨釋迦便利包直送台北防疫旅館，讓年節返台的民眾可以嚐到釋迦的美味，也使隔離的防疫餐更營養豐富。

開拓台東釋迦銷售通路及開發多元加工，台東縣長饒慶鈴今天特別再度北上行銷，由台北旅館公會採購，先提供共1萬6000多份鮮凍鳳梨釋迦給台北市163間防疫旅館、1萬1450間房食用。

饒慶鈴表示，台東鳳梨釋迦正值產季，但銷售面臨挑戰，縣府除了積極開拓全聯、全家及家樂福等通路市場，也積極接洽企業團購；另將持續輔導農會及農友生產優質果品，以冷凍或加工方式打入國際市場，創造農民更多收益。

此次特別以冷凍技術研發出截切鮮凍鳳梨釋迦便利包，方便實用且保持營養，解凍後也能呈現鮮果的風味。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

饒慶鈴指出，面對1月份農曆年前萬噸的鳳梨釋迦採收量，縣府會繼續努力行銷，期盼透過全民行動力挺台東優質水果，歡迎縣民及全國鄉親、機關團體能夠踴躍前往各通路平台或線上購買，以實際作為支持農民。

台北市旅館商業同業公會理事長韋建華說明，台東優質的農產非常值得推薦給國人，無論是台東夏雪芒果、鳳梨釋迦，都受到各界喜愛，尤其這次鳳梨釋迦產季遇到銷售上困難，已在第一時間訂購1000盒，也於記者會直接響應加碼購買1萬包，將鮮凍鳳梨釋迦便利包分享給防疫旅館民眾，拋磚引玉希望能夠為台東農民帶來更多訂單。（編輯：謝雅竹）1110102