暖暖平交道遮斷桿頻「卡」車 台鐵：智慧化改善

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基隆市暖暖街平交道由於遮斷桿起降秒數太短，不時發生車輛卡在平交道情形，民進黨立委蔡適應5日邀請台鐵人員現勘，不到10分鐘就有3輛火車經過，蔡適應表示，可見火車經過頻率十分高，台鐵需加以重視。（立法委員蔡適應服務處提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年1月5日

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（中央社記者王朝鈺基隆5日電）基隆市暖暖街平交道由於遮斷桿起降秒數太短，不時發生車輛卡在平交道，台鐵今天會勘時表示，全台共68站智慧化工程已發包，得標廠商正在設計中，會協調優先改善這處平交道。

基隆市暖暖消防分隊一輛消防車，去年10月2日行經暖暖街平交道時，遮斷桿升起後，消防車就快通過平交道時遮斷桿突然放下，撞擊消防車車尾，造成遮斷桿斷裂，駕駛廖姓隊員事後收到新台幣9萬元罰鍰，並吊扣駕照1年。

去年12月26日又發生類似情形，一輛警車行經這處平交道時，與對向計程車相會無法通過，2車停在平交道上，此時遮斷桿突然降下，計程車倒車退出平交道時，車頂燈被降下的遮斷桿打中受損，警車則因遮斷桿已降下一度卡在平交道，所幸有熱心民眾協助按下緊急按鈕，並拉起遮斷桿協助警車脫困。

立法委員蔡適應接獲反映後，今天邀請台鐵運務段、電務段和市議員林旻勳等單位現勘。蔡適應表示，台鐵平交道的改善是前瞻基礎建設中所編列的項目之一，特別是鐵路平交道的智慧化電子偵測系統，他希望可以優先改善八堵到宜蘭的危險路段。

蔡適應說，今天會勘過程不到10分鐘就有3輛火車經過這處平交道，可見火車經過頻率十分高，台鐵必須加以重視。林旻勳則表示，他會邀請基隆市政府相關單位，一同商討路口配套措施，提升用路安全。

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台鐵電務處副處長楊惇惠表示，前瞻計畫子計畫「台鐵電務智慧化提升計畫（號誌聯鎖系統更新統包工程）」已完成發包，得標廠商正在設計中，將在全台共68站，包含站與站之間的沿線設備等都會逐步改善，依行車速度等調整平交道遮斷桿降下時間。

如果間隔時間太短就延遲升起，避免車輛來不及通過被卡在平交道，不過台鐵穿著衣服改衣服，要維持運行安全需要時間，整個工程預計2025年完工，台鐵也會協調得標廠商，優先改善暖暖街平交道。（編輯：李錫璋）1110105