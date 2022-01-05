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中市海線首座國民運動中心動土 預計113年完工

2022/1/5 17:29（1/5 17:41 更新）
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台中市政府建設局5日舉行「清水國民暨兒童運動中心」動土典禮，台中市長盧秀燕（前右6）等人出席，預計民國113年中完工。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年1月5日
台中市政府建設局5日舉行「清水國民暨兒童運動中心」動土典禮，台中市長盧秀燕（前右6）等人出席，預計民國113年中完工。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年1月5日
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（中央社記者郝雪卿台中5日電）台中市海線第1座國民暨兒童運動中心今天動工，台中市長盧秀燕表示，這是海線民眾等了10年的建設，總經費新台幣6億3241萬元，預計民國113年中完工。

台中市政府建設局今天舉行「清水國民暨兒童運動中心」動土典禮，規劃兒童運動、球類、泳池空間，以及可彈性使用的競技與集會場所，提升清水、沙鹿及梧棲等區域市民的運動環境，預計113年中完工。

盧秀燕在動土典禮中致詞指出，清水國民暨兒童運動中心是海線地區首座國民運動中心，也是海線等了10年的建設，總經費6億3241萬元，完全是市府的預算，規劃有游泳池、籃球場、羽球場、體適能中心、韻律教室等，讓海線市民能在大型運動場館運動。

盧秀燕表示，這座運動中心可提升清水、沙鹿及梧棲等區域市民的運動環境與服務品質，並連結台中市港區藝術中心、三井outlet、台中港等指標景點，落實「運動、生活、藝術」相互結合的新生活圈型態。

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台中市議長張清照在會中致詞說，清水國民暨兒童運動中心位在清水區鎮政路，土地面積達2.3萬多平方公尺，是他與前議長張清堂努力爭取公有地和經費興建，就是希望讓海線民眾享有更舒適、便利的運動空間。

台中市副議長顏莉敏說，清水國民暨兒童運動中心是在地相當期待的建設，且完全是市府的預算，沒有用到中央預算，感謝市府讓這項建設順利開工，期盼工程順利。（編輯：張雅淨）1110105

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