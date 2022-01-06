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竹縣文化局圖書館新春好禮 借書8本換創意春聯

2022/1/6 15:42（1/6 16:11 更新）
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新竹縣文化局推動「借書換新春好禮」活動，民眾到文化局圖書館，借閱滿8本書，就可兌換限量創意春聯。圖為新竹縣長楊文科（左）與文化局長李安妤（右）展示春聯。（新竹縣文化局提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年1月6日
新竹縣文化局推動「借書換新春好禮」活動，民眾到文化局圖書館，借閱滿8本書，就可兌換限量創意春聯。圖為新竹縣長楊文科（左）與文化局長李安妤（右）展示春聯。（新竹縣文化局提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年1月6日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣6日電）為推廣閱讀，新竹縣政府文化局推動「借書換新春好禮」活動，即日起至1月16日止，民眾到文化局圖書館，只須借閱滿8本書，可兌換限量創意春聯。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，因應春節腳步愈來愈近、寒假即將展開，文化局圖書館推出「借書換新春好禮」活動，鼓勵大、小朋友閱讀，充實新知。

此外，文化局長李安妤透過新聞稿表示，有春聯當然也少不了紅包，從1月15日至28日止，虎年童趣紅包袋接力登場，到全縣14座公共圖書館借閱滿8本書，即可兌換，數量有限送完為止。

李安妤說，文化局持續更新公共圖書館閱讀軟硬體資源，連年提升購書經費，並推動總圖新建及鄉鎮圖逐年新建改造，盼提供縣民更優質的閱讀品質與環境。（編輯：陳仁華）1110106

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