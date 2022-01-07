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台南智慧停車柱 20日起採半小時計費

2022/1/7 11:19（1/7 11:46 更新）
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台南市2000格智慧停車柱20日起收費從每小時計費改採每半小時計費，也就是每小時收費新台幣20元變成每半小時收費10元。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年1月7日
台南市2000格智慧停車柱20日起收費從每小時計費改採每半小時計費，也就是每小時收費新台幣20元變成每半小時收費10元。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年1月7日
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（中央社記者張榮祥台南7日電）台南市政府今天宣布停車收費管理新制，台南2000格智慧停車柱20日起收費從每小時計費改採每半小時計費，也就是每小時收費新台幣20元變成每半小時收費10元。

台南市政府交通局今天發布新聞稿指出，交通局配合修訂「台南市公有停車場收費及管理自治條例」部分條文內容，包含智慧停車柱收費路段得採半小時計費，及停車費逾期催繳工本費調整。

交通局表示，全市2000格智慧停車柱路段20日起採半小時計費，包括東區小東路、林森路、長榮路、東豐路、勝利路；安平區府前路、安平路、建平路、國平路、郡平路、怡平路、慶平路等路段。

台南市智慧停車柱路段實施半小時計費，原則以每半小時10元計算停車費，特殊費率路段（累進費率、身障及綠能優惠費率）則配合費率採半小時計算。

另外，停車費逾期催繳工本費今天起從原本每筆20元，調整為當月每張催繳單（最多紀錄9筆逾期停車單）收取15元。（編輯：張芷瑄）1110107

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