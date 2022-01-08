安平漁光島大掃除 台日協力淨灘添佳話

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台南市日本人協會8日號召民間團體及公司前往安平漁光島淨灘，台南市政府環保局也派員協助，共同保護海洋。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年1月8日

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（中央社記者張榮祥台南8日電）年關將近，家戶大掃除，而熱門景點台南安平區漁光島遊客多、垃圾也多，台南市日本人協會今天號召民間團體及公司淨灘，台南市長黃偉哲也到場見證台日協力互助佳話。

台南市日本人協會今天號召台南市律師公會、月牙灣慢跑團、東東餐飲集團、奇美食品等民間團體及公司到安平漁光島淨灘，台南市政府環保局也派員協助，公私協力保護海洋。

黃偉哲表示，年關將近，家戶大掃除，公共環境也需要清潔，他很感謝日本朋友幫忙淨灘，市民也齊心保護美麗風景，台南是觀光城市，公部門和民間力量的投入，讓環境更美。

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台南市政府發布新聞稿指出，台灣和日本在311大地震及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情難關中互相援助，台南和日本也密切交流，漁光島淨灘再次見證台南人與日本人共同努力成就的美好成果。

台南市日本人協會去年7月成立，積極投入公益，包括捐贈50本日語繪本給台南市立圖書館新總館、辦理日文親子繪本工作坊，及在偏鄉學生參加市區耶誕點燈活動時準備炸雞塊及咖哩款待學生等，強化台南與日本的友善連結。（編輯：郭諭儒）1110108