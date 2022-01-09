小琉球淨灘清出20公斤垃圾 寶特瓶、菸頭最多

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（中央社記者李卉婷屏東縣9日電）泰富航運公司今天號召50位環保志工，前往小琉球中澳與美人洞沙灘淨灘，2小時清出約20公斤海洋垃圾，其中又以寶特瓶、菸頭最多。

泰富航運經理冀慶生接受中央社記者訪問指出，長期以來致力東港往返小琉球交通運輸，除服務海內外旅客，更有感近年小琉球遊客逐年漸增，生態環境壓力更是與日俱增，如何提升環保觀念、再生優質環境、永續生態發展，實為在地企業應盡的責任。

「寶特瓶、菸頭居多」，冀慶生說，號召50位環保志工前往中澳與美人洞沙灘淨灘，不論大人、小朋友，拿著夾子彎下腰夾起垃圾，要還給沙灘乾淨樣貌，一共清出5大袋的垃圾，約20公斤。

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小琉球長期關注當地生態的咾咕嶼協會理事長蔡俊吉接受中央社者訪問表示，小琉球近年旅客增加，對於環境影響甚大，協會也積極在當地進行生態守護及監測；單就淨灘而言，先前以100人的淨灘規模，可清出1公噸的垃圾，經過4年環保宣導，100人的規模，已經清出不到100公斤的垃圾量。

蔡俊吉說，減少垃圾量必須從自身做起，小琉球島上積極推動自備環保餐具，不少業者也都實施配合使用環保餐具的優惠。（編輯：陳仁華）1110109