大型購物中心插旗高雄 新光三越Outlet26日試營運

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（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）大型購物中心紛插旗高雄，新光三越旗下首間生活複合式購物中心（Lifestyle Outlets）SKM Park將於26日試營運，占地2.6萬多坪；另三井LaLaport也預計3月與台糖簽約，進駐鳳山。

SKM Park位於草衙道購物中心現址，高雄大魯閣草衙道購物中心透過新聞稿表示，SKM Park將於26日試營運，占地達2.6萬多坪，全區規劃逾220間店鋪，多家品牌、全年平均折扣3折起，還有美食廣場及戶外座位區。

高雄大魯閣草衙道購物中心表示，希望打造1座半露天購物樂園，讓顧客能有彷彿置身美式Outlet購物中心般的度假氛圍。戶外區域以大地色系的美式建築風格呈現，3樓露天區有露台用餐區，提供咖啡甜點或酒精飲料。

此外，SKM Park也規劃多樣娛樂設施和生活主題場館，包括影城、戶外卡丁車賽道、遊樂園、健身中心及保齡球場、棒壘球打擊場、室內兒童遊樂場、美髮沙龍、寵物用品、DIY體驗課程等，預計可吸引嘉義、台南、高雄和屏東等縣市遊客。

另台糖位於鳳山衛武營國家藝術文化中心旁一處4.3公頃土地，去年底由外商三井以年保證經營權利金新台幣3715萬元得標，將打造休閒購物中心LaLaport，成為東高雄門戶商業核心新聚落。

台糖今天接受中央社記者訪問表示，預計與三井於3月底簽約，簽約後進行相關設計、都市審議等程序後，再決定施工期程。

根據台糖資料，三井將打造休閒購物中心LaLaport，進駐時尚購物、餐飲設施、休閒娛樂及停車場等，滿足不同客層需求。（編輯：陳仁華）1110110