憂心本土疫情 屏東疫苗速打站湧人潮

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國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情升溫，屏東縣政府10日起連續5天在屏東火車站設立速打站，開打首日湧入排隊人潮。中央社記者李卉婷攝 111年1月10日

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（中央社記者李卉婷屏東縣10日電）國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情升溫，屏東縣政府今起連續5天在屏東火車站設立速打站，開打首日不到30分鐘就湧入超過300名的民眾排隊。

屏東火車站大廳湧入排隊施打疫苗的人潮，現場秩序良好，屏東衛生局將資格審核與填寫資料的隊伍分開，以維持動線順暢。衛生局副局長張秀君接受中央社記者訪問，開打首日民眾相當踴躍，疫苗充足，每名民眾一定都能打到疫苗。

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排隊的邱姓民眾接受中央社記者訪問說，上午透過新聞訊息得知屏東開設疫苗速打站，趁著不用上班，又可以領取200元的禮券，就趕緊前來施打；詹姓民眾對中央社記者說，去年7月就完成第2劑的劑苗接種，後來因為疫情相對穩定，對於第3劑就緩著打，現在因為憂心本土疫情再現，自己也已經符合間隔12週的資格，既然有疫苗就快點來打。

嚴防變異株Omicron入侵，第3劑疫苗縮短間隔至12週，屏東縣政府10日至14日下午2時至5時，會在屏東火車站設立「加開BNT速打站」，1、2、3劑都能施打。此外，在1月31日前施打第1、2劑的民眾，還可以獲得價值200元的超商禮券。（編輯：黃世雅）1110110