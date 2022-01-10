屏縣歲末關懷 5地齊送暖754低收戶收到壓歲紅包

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（中央社記者李卉婷屏東縣10日電）屏東縣111年春節送暖歲末關懷活動，陸續於長治、獅子、崁頂、竹田、東港5個鄉鎮喜氣展開，為754戶的低收家戶帶來春節紅包與豐盛物資，增添他們幸福笑容。

屏東縣政府社會處今天發布新聞稿指出，長治鄉、崁頂鄉、竹田鄉皆由中華民國佛教慈濟慈善事業基金會認助，活動開始，以帶動唱方式跟參與民眾一同暖身，並集眾人之心力一同祈福災害遠離，再透過行動劇，以活潑且生活化的方式，呈現所推動的長照服務，趣味盎然。

另外，東港鎮由屏東縣明真慈善功德會認助，除發放紅包壓歲錢外，活動現場擺設熱鬧筵席，理事長莊金隆透過新聞稿表示，已持續第5年響應屏縣春節送暖歲末關懷活動，且正值防疫期間，活動入場除量測體溫，還設有消毒門，希望大家開心參加、平安返家。

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獅子鄉場次，則是由連續10年陪伴著春節送暖的陽光慈善會提供紅包外，特別加碼了72份物資，理事長蔡富雄表示，希望現場的民眾能滿載而歸；同樣認助獅子鄉關懷物資的元音廍，由經濟部統計處長黃于玲帶領團隊，提供奶粉、牙膏、衛生紙、水晶肥皂等物資，希望透過物資的分享，減輕弱勢家戶的生活負擔。

社會處長劉美淑透過新聞稿指出，感謝慈濟認助3鄉的歲末關懷外，九如鄉發生火災，慈濟也與縣府攜手合作提供慰問與關懷，在社會需要的地方慈濟從不缺席。（編輯：陳仁華）1110110