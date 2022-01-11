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恐春節加成漲幅大 台南計程車新費率延至2/7實施

2022/1/11 16:15
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（中央社記者張榮祥台南11日電）台南市計程車新費率原訂1月27日實施，但因考量農曆春節期間還有加成收費，漲幅過大，計程車新費率將延至2月7日和高雄市同步實施。

台南市政府交通局今天發布新聞稿指出，錯開計程車農曆春節期間加成和新費率實施期程，將原訂1月27日實施新費率延至2月7日和高雄市同步實施；部分駕駛已更新計費表需再重新設定者，交通局已協調計費表行不再重覆收取設定費用。

交通局長王銘德指出，台南市計程車現行費率自民國96年公告實施迄今已14年未調整，日前經專家學者審議合理調整方案，原訂1月27日和高雄市同步實施，但考量農曆春節期間已有加成收費，若再同時加上實施新費率，恐造成漲幅過大，才決議延後實施。

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王銘德表示，今年農曆春節仍依原有費率，並循往例每趟再多收新台幣50元，加成期間是1月28日至2月6日，計費表已內建自動計算功能，乘客依計費表顯示金額付費。

至於至2月7日實施新費率，起跳每1.25公里85元，續跳運價每200公尺加收5元；計時運價車速5公里以下每100秒加收5元。夜間加成為日間運價多收2成。另取消原開行李廂加收10元規定，並增加如遇台南市政府公告全區停止上班日颱風豪雨假時加收50元。（編輯：孫承武）1110111

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