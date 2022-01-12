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新北成蘆橋1/14、1/21夜間12時起施工封閉

2022/1/12 18:12
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（中央社記者王鴻國新北12日電）為辦理新北市成蘆橋五股端匝道拓寬的前期工程，將於1月14日及21日夜間12時起至翌日清晨5時30分全線封閉施工，拆除成德陸橋部分橋梁，籲請用路人改道永安大橋行駛。

新北市工務局今天發布新聞稿，工務局長詹榮鋒指出，成蘆橋為往返五股與蘆洲2區重要幹道，交通量龐大，橋面段為2汽車1機車道，經五股下橋匝道處則束縮為2汽機車混合車道，導致經常發生交通事故，因此，將進行五股端匝道拓寬工程。

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新北市政府養護工程處說，封橋局部拆除成德陸橋，是為了提供日後成蘆橋五股端匝道拓寬工程的施作空間，待主體工程完工後，陸橋將一併復舊。

養工處表示，預計於1月14日及21日的夜間12時起至翌日清晨5時30分，進行成德陸橋部分頂蓋、樓梯及大梁吊離，屆時成蘆橋將全線封閉，請民眾配合導引牌面行駛，提前改由永安大橋通行。並提醒民眾注意相關路線公車施工期間不停靠站牌公告，改由蘆洲捷運站、坑口或新成八路等站牌搭車。（編輯：李錫璋）1110112

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