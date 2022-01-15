反映民意需求 花蓮秀林鄉發3000元振興禮金

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為緩解COVID-19疫情對民生經濟影響，花蓮縣秀林鄉15日起一連兩天發放振興消費禮金給鄉民，每人可領取新台幣3000元，鄉長王玫瑰（左）15日一早到現場關心發放情況。（秀林鄉公所提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年1月15日

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（中央社記者盧太城花蓮15日電）為舒緩COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情對經濟影響，花蓮縣秀林鄉15、16日發放鄉民振興消費禮金，每人新台幣3000元，總計發放16259人。

秀林鄉長王玫瑰今天一早到現場關心發放情況。她接受媒體聯訪表示，振興禮金發放主要是反映民意需求，因鄉民代表會、村長聯誼會、部落組長、部落主席等，乃至於鄉親都希望鄉公所能發放振興禮金，因此去年在代表會支持下，通過發放禮金舒緩因疫情對經濟的影響。

王玫瑰說，在去年疫情爆發，秀林鄉公所就推動各項政策，如「啟動社福網路服務專案」針對全鄉發放防疫與生活物資，同時協助被隔離的鄉親提供「防疫補償金」。此外，也雇用百餘名因疫情影響工作的族人擔任「防疫檢測站僱工」，加上這次發放振興消費禮金3000元，一系列的紓困措施就是期望能幫助族人。

王玫瑰也代表秀林鄉感謝衛福部、原民會、勞動部、花蓮縣政府、花蓮的各大醫療院所、慈善機構、善心人士等，在疫情期間提供秀林鄉協助。

秀林鄉公所表示，振興禮金總計發放16259人，共新台幣4877萬7000元，無法在今明2天領取者，於鄉公所上班時間備妥所需資料到鄉圖書館領取，必須在5月2日以前領取，逾時將喪失福利。（編輯：郭諭儒）1110115