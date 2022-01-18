迎虎年 台南立人國小千名學生排字彩繪虎牌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南18日電）迎接虎年，台南市北區百年老校立人國小逾千名學生今天彩繪虎牌，接著在操場排列巨大紅色「虎」字，共同為虎年祈福。

近幾年來道教宮廟奉祀的「虎爺」人氣爆增，農曆壬寅年生肖屬虎，年關還未到，台南已開始歡慶虎年到來，立人國小學生今天以彩繪虎牌及排列「虎字」祈福祈願，學生紛紛表示這是有趣的體驗。

立人國小是台南知名百年老校，上千名學生上午8時各自在教室採繪B5大小的虎牌，接著手持虎牌在操場人體排字。

台南市北區公所人員告訴中央社記者，工藝師劉進文畢業於立人國小，曾獲台南美展傳統工藝類首獎及國內外各獎項，他動員3名匠師設計打造出1061塊虎爺木雕。

虎牌共有10種造型，外型取自台南市的和勝堂、興濟宮、集福宮、西羅殿、府城隍廟、大埔福德祠及雲林北港朝天宮7間宮廟虎爺的形體，還有一隻「跨年虎」是劉進文及團隊獨立設計。

校方也向學生講解虎爺意涵。虎爺向來有鎮家安宅、庇佑生財的象徵，「虎」與「福」諧音，虎爺也被視為賜福之神。虎爺信仰很特殊，台灣不產虎，虎在漢人文化中是凶惡之物，但隨著先民移墾來台，動物神靈信仰漸漸出現在地化現象，有些廟宇甚至將原只是座騎的虎爺升為廟中主神。

在民間信仰中，虎爺凶猛被認為有驅邪鎮煞神力，因虎爺台語音似「有錢」，又被視為能「咬錢」的財神，信徒日增，還有信眾說，祭拜虎爺可以防小人。因虎爺也掌管小孩事務，相傳拜虎爺也能治療小孩子的腮線炎（俗稱豬頭皮），「虎咬豬」的說法就是這麼來的。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

據傳虎爺性喜葷食，早年信眾多以雞蛋當供品，但不知何故，近幾年來傳出虎爺愛吃炸雞，結果出現信眾以炸雞祭拜虎爺，且逐漸形成風潮。興濟宮信徒就會以炸雞拜虎爺。

至於虎爺為何愛吃炸雞，眾說紛紜，一說是1名信眾拿炸雞去拜虎爺，但太早將炸雞拿走，惹得虎爺不高興，擲不到「聖杯」，才傳出虎爺愛吃炸雞。嘉義更曾傳出有次虎爺出巡，竟指示要吃炸雞，神轎就一路衝到得來速點餐，顯示台灣宗教信仰的自由和活潑，也讓虎爺更受到信眾喜愛。（編輯：郭諭儒）1110118