內政部來文索取鎮瀾宮組織章程 中市府：配合提供

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（中央社記者郝雪卿台中19日電）對於外界質疑台中市政府拒絕提供鎮瀾宮組織章程一事，台中市政府民政局長吳世瑋今天表示，內政部於17日來文索取鎮瀾宮組織章程，民政局今天將依規配合行文提供。

吳世瑋今天接受媒體聯訪表示，針對外界質疑台中市政府包庇大甲鎮瀾宮，拒絕提供鎮瀾宮組織章程一事，中市府駁斥不實指控，並強調市府依法行政絕無包庇。

吳世瑋表示，內政部17日來文索取鎮瀾宮組織章程，民政局今將依規配合行文提供，並重申宮廟組織章程是屬「政府資訊公開法」規範保護範疇，申請人若非利害關係人，民政局應受政府資訊公開法限制，不得擅自對外公開宮廟組織章程內容，以免觸法，但若宮廟主動公開，不在此限。

有關外界質疑顏清標擔任鎮瀾宮董事長一職合法性，吳世瑋說，顏清標擔任鎮瀾宮董事長，是在3年多前改選，並在前市長林佳龍任內備查，基於行政一體，顏清標擔任董事長合法性自無疑義。

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至於信徒易錦隆向民政局檢舉大甲鎮瀾宮，吳世瑋指出，首先須視易錦隆是否為鎮瀾宮的利害關係人，民政局僅能就信徒代表提出事項，進一步討論宮廟內部人事選任問題。

另外，對於顏清標連任董事長22年是否合理一事，吳世瑋認為，市府依法對於寺廟及宗教財團法人從事「行政監督」輔導作為，以利自行健全運作，至於各宗教財團法人內部組織成員認定、推選的管理人是否合法及信徒大會決議效力等事項，仍屬「私權」爭執，應由民事法院確定相關法律關係，市府備查僅止於形式監督。（編輯：陳仁華）1110119