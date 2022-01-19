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頭城鎮長曹乾舜涉收賄遭停職 縣議員蔡文益代理

2022/1/19 18:28
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣19日電）宜蘭縣頭城鎮長曹乾舜涉犯收賄，遭法院判處有期徒刑6年6月。宜蘭縣政府今天表示，依規定停止曹乾舜職務，指派縣議員蔡文益代理。

曹乾舜涉嫌在LED路燈採購案與相關人事案中，向得標廠商等人收賄，共計新台幣390萬元，新北地方法院去年底依違反貪污治罪條例，判處曹乾舜有期徒刑6年6月，褫奪公權4年，可上訴。

宜蘭縣政府民政處今天表示，依地方制度法規定，鄉（鎮、市）長涉嫌犯內亂、外患、貪污治罪條例或組織犯罪防制條例，經第一審判處有期徒刑者，由縣政府停止被告職務。

民政處指出，今天起停止曹乾舜的職務，為有利鎮務推動，指派蔡文益代理，明天宣誓就職。

宜蘭縣議會秘書長官伸科告訴中央社記者，蔡文益已赴縣議會啟動辭職程序，明天生效。因蔡文益的職務任期過半，依地方制度法規定，缺額不再辦理補選。

蔡文益表示，接任代理鎮長後會做好人民與政府的橋梁，做好鎮務。此外，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情目前還是嚴峻，希望做好防疫，讓鎮民過好年。（編輯：李錫璋）1110119

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