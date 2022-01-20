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台南市海安路地下停車場擴建 提供逾千汽車格位

2022/1/20 10:03（1/20 10:16 更新）
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台南市最大公有地下停車場「海安路地下停車場」完成擴建，汽車停車格位逾1000個，將紓解中西區海安路商圈及周邊市場停車需求。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年1月20日
台南市最大公有地下停車場「海安路地下停車場」完成擴建，汽車停車格位逾1000個，將紓解中西區海安路商圈及周邊市場停車需求。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年1月20日
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（中央社記者張榮祥台南20日電）台南市政府今天宣布，已完成台南市最大公有地下停車場「海安路地下停車場」擴建工程，汽車停車格位總計達1036個，將有效紓解中西區海安路商圈及周邊市場停車需求。

台南市政府交通局今天發布新聞稿指出，「海安路地下停車場」擴建工程，在地下1層（民生路至民族路間）擴大提供127個汽車格位，也讓這座地下停車場停車格位突破1000個。

交通局長王銘德表示，海安路地下停車場擴建工程施工期間，一併進行全場消防設備更新作業，擴大使用的停車區域，也同步開放5座樓梯與2座電梯通行，提供民眾更安全便利的停車環境。

王銘德說，海安路地下街自民國101年起由交通局接手活化轉型為「海安路地下停車場」，103年完成促進民間參與公共建設ROT案委託，不僅讓周邊商圈活動復甦成長，停車場使用率也節節上升。

他表示，市府107年完成海安路地面藝術造街景觀改造，進一步讓海安路蛻變成為台南觀光勝地，地下停車場平日使用率近6成，108年底假日期間已常見車輛排隊等待進場的情景。

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交通局統計，海安路地下停車場共1036個汽車格位，其中身障專用格位28個，婦幼專用格位21個，還有24個綠能優先格位，近期將陸續提供電動車停車充電服務，加強ROT案特許廠商合作，持續優化相關引導標示，提供更優質停車服務。

另外，「水萍塭公園地下停車場」也加緊腳步施工，交通局希望今年底前完工開放，預定再增加逾360個停車格位，提升海安路整體交通環境。（編輯：陳仁華）1110120

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