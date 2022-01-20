中市神岡巷道不通反映20年 斥資逾2億終於通樂

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（中央社記者郝雪卿台中20日電）在地方鄉親20年殷切期盼下，台中市神岡區民權一街周邊巷道打通工程今天完工；還有籃球場與溜冰場也開放啟用。市長盧秀燕表示，這是送給神岡鄉親的新年禮物。

台中市政府建設局表示，長約450公尺、寬8公尺的「神岡區民權一街周邊巷道打通至社口街及文昌街道路工程」已完工，總工程斥資新台幣2億679萬9000元。盧秀燕今天在出席完工祈福典禮中表示，這是送給神岡的新年禮物，今後居民出入不須再繞道，也有助提升消防救災品質。

盧秀燕指出，原來神岡區社口里民權一街周邊巷道都不通，民眾要繞道而行、往來不便，甚至消防車、救護車進出皆受影響，當地里長爭取巷道打通，已經反映了20年，但僅僅3條道路，所需預算超過2億元，礙於經費問題，遲遲沒有下文。

盧秀燕表示，這項打通工程從2年前開始編列預算，感謝在地議員支持通過預算，也感謝立法委員楊瓊瓔時任台中市副市長時，用心規劃道路打通及用地徵收計畫，終於在去年6月開工、11月順利完工，感謝各界用心促成這項建設，造福神岡居民。

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此外，神岡區籃球場與溜冰場也於今天開放使用，盧秀燕在出席啟用典禮時表示，神岡游泳池舊址閒置多年，在各方努力下「1變3」，從游泳池改建為籃球場、溜冰場及廣場，將提供鄉親更多運動空間。

神岡區籃球場與溜冰場擁有PU地板與磨石子地坪，盧秀燕在啟用儀式中表示，神岡游泳池舊址過去多年無人整理，變成治安死角並遭棄置垃圾，經斥資改建，工程經費共800多萬元，讓游泳池變成籃球場、溜冰場及廣場，啟用後希望大家多多運動，落實「酷台中、酷運動」。（編輯：陳仁華）1110120