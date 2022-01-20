新化年貨大街復辦 黃偉哲：做好防疫才能開放

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台南市新化區公所20日在大目降廣場舉辦新化年貨大街宣傳記者會，預計於22日至28日登場，市長黃偉哲（後排右4）出席表示，做好防疫才有本錢開放。中央社記者楊思瑞攝 111年1月20日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南20日電）2012年開辦的台南新化年貨大街去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）停辦，今年預計於22日至28日登場，台南市長黃偉哲今天出席宣傳記者會時表示，做好防疫才有本錢開放。

台南市新化區公所今天在大目降廣場舉辦新化年貨大街宣傳記者會，宣布今年的年貨大街活動將於22日至28日在大目降廣場周邊登場，黃偉哲到場時呼籲民眾及攤商務必配合各項防疫措施要求。

黃偉哲致詞表示，新化年貨大街往年都辦得非常成功，今年的熱度及節目的安排都更完善，希望在做好防疫、不開放試吃的前提下，提供有年節氣氛的年貨大街，讓民眾能盡興逛街、採買，但若有人違反防疫規定，該開罰就會開罰。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃偉哲表示，做好防疫才有本錢開放，一旦出現防疫破口，就會採取果斷措施，目前台南市預定的春節及春季部分活動都會朝開放的方向辦理，但若疫情有升溫疑慮時就不排除停辦。

新化區長吳金喜表示，今年新化年貨大街活動以防疫高標準為前提規劃，禁止邊走邊吃及吃，民眾消費可參加贈獎活動，此外，活動期間每天下午5時、6時及7時，還會在武德殿廣場安排10分鐘「下雪場景」，讓民眾感受不一樣的氣氛。（編輯：黃世雅）1110120