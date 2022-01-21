自美入境未前往填報居檢所 中市府查獲將重罰

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（中央社記者郝雪卿台中21日電）自美國入境的巴姓民眾未依規定到原填報居檢處所，卻擅自到非填報的台中住所，中市府今天表示，除移請新北市政府加重處罰外，還需額外自付每日3000元的集中檢疫費用。

台中市政府民政局發布新聞稿指出，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）春節居家檢疫措施調整專案，返國民眾視自身條件可選擇檢疫方案A（14+0+7）、B（10+4+7）或C（7+7+7）居家檢疫。

台中市民政局長吳世瑋表示，日前巴姓民眾自美國入境，選擇方案C，第1階段在桃園集中檢疫所居檢，在桃園完成168小時檢疫後，卻未返回第2階段新北市住所繼續檢疫，擅自返回台中市清水區住家。

吳世瑋指出，民政局接獲內政部民政司通報後，通知公所里幹事及轄區警員到現場與民眾說明狀況，同時衛生局緊急申請集中檢疫所，並協調交通局調派防疫計程車後續移送。

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處置過程中，吳世瑋說，巴姓民眾一開始拒不配合，在清水區長蔡慶生指揮下，公所人員、里幹事及警員歷經近3小時苦心勸說，才終於配合前往集中檢疫所完成後續檢疫。

吳世瑋說，巴姓民眾未依規返回原申報的居家檢疫住所，造成社區疫情傳播風險大增，違規情節重大，全案除移請新北市政府加重處罰外，巴姓民眾還需額外自付每日新台幣3000元的集中檢疫費用。（編輯：郭諭儒）1110121