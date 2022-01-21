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馬公中正國小新亮點 廁所增添校園生活璧畫

2022/1/21 15:01（1/21 21:49 更新）
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馬公中正國小使用超過20年的老舊廁所近期改建，入口處有美術班小朋友共同創作的30片「拼圖壁畫」方磚，燒製鑲貼在牆壁上，增添美感。（澎湖縣政府提供）中央社 111年1月21日
馬公中正國小使用超過20年的老舊廁所近期改建，入口處有美術班小朋友共同創作的30片「拼圖壁畫」方磚，燒製鑲貼在牆壁上，增添美感。（澎湖縣政府提供）中央社 111年1月21日
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（中央社澎湖縣21日電）馬公中正國小使用超過20年的老舊廁所近期改建煥然一新。其中，美術班小朋友創作的校園生活壁畫裝置藝術更是最大亮點，小朋友如廁不再害怕，更形容明亮環境不輸百貨公司或飯店。

中正國小校長林宗彥說，學校廁所改建最大亮點，是學校美術班的30位學生，將校園生活的歡笑與活力，共同創作出30片的「拼圖壁畫」方磚，燒製鑲貼牆壁的裝置藝術，讓廁所更增添美感，也展現藝能教育成果，小朋友們更樂意去使用這兼具美感的新廁所。

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澎湖縣政府教育處發布新聞表示，有55年校史的中正國小，學校廁所自85年整修使用至今，設備老舊、設計不良導致管線阻塞，還有漏水、磁磚剝落、壁面斑駁，通風不良常有惡臭飄散，導致學童畏懼上廁所。去年教育部及縣府動支經費新台幣420萬元，進行改善工程，去年底完工啟用。

教育處指出，廁所是學校師生每天都要使用空間，老舊廁所改建變身後，宛如與飯店般一樣，乾淨舒適、通風好、採光明亮，且配置有止滑快乾和無障礙等設備，也改善學童因害怕如廁陰影，小朋友們盛讚廁所環境，不輸給飯店或百貨公司，未來也會持續改善其他學校廁所環境。（編輯：孫承武）1110121

有55年校史的馬公中正國小，學校廁所自85年整修使用至今，設備老舊，近期進行改建，煥然一新。（澎湖縣政府提供）中央社 111年1月21日
有55年校史的馬公中正國小，學校廁所自85年整修使用至今，設備老舊，近期進行改建，煥然一新。（澎湖縣政府提供）中央社 111年1月21日
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