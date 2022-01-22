屏東熱帶農業博覽會開幕 潘孟安：看見農民生命力

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屏東熱帶農業博覽會22日開幕，縣長潘孟安（前中）與政府機關人員在彩繪稻田前自拍留念。中央社記者李卉婷攝 111年1月22日

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（中央社記者李卉婷屏東縣22日電）屏東熱帶農業博覽會今天開幕，迪士尼、皮克斯、漫威等經典角色呈現在彩色稻田中，到場民眾又驚又喜。屏東縣長潘孟安表示，透過熱博看見屏東農民的生命力。

屏東熱帶農業博覽會今天正式開幕，展期除了除夕當天休園外，將持續到2月28日，共計37天。今年取得台灣華特迪士尼公司圖像授權，首度集結旗下5大標誌性品牌，包含「迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理」等品牌中的經典綠色角色，透過最吸睛彩繪稻田、最夢幻繽紛花海呈現在大家面前。

不僅有迪士尼經典角色，還有奇幻瓜廊、蘭花館、藝術盆栽展、智慧農業館、畜產館、水產館、玫瑰館、客家產業館、原民館、木藝館、農場好好玩、農村再生展、田邊市集、動物好朋友區、雜糧青草食農體驗等多樣主題單元。

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屏東縣長潘孟安接受媒體聯訪表示，在廣達23公頃的土地上，呈現農漁畜牧24個不一樣的主題，熱帶、亞熱帶、溫帶的農業精華，都可以在博覽會上看見，同時讓民眾了解屏東是物產豐饒的花果天堂，也看見屏東農民的生命力、創造力。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係，熱博活動期間管制入園人流，進入園區採實聯制、全程戴口罩、量體溫，園內設有飲食專區，不可邊走邊吃，屏東縣政府呼籲民眾配合防疫措施，安心安全一起到屏東熱博走春。（編輯：郭諭儒）1110122